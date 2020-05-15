Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 17:45

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Более семи килограммов амфетамина из Бельгии изъяла полиция в ходе операции в колумбийском порту Картахена, сообщил в пятницу бельгийский телеканал RTBF.

По его данным, это первая в странах Карибского бассейна конфискация синтетического наркотика.

Амфетамин был спрятан в упаковке для мыла.

"Конфискация осуществлена благодаря скоординированной работе ВМС и полиции, которые в течение трех месяцев следили за организацией наркотрафика в Европу запрещенных веществ, которая в оплату получала синтетический наркотик, доставлявшийся в Картахену из Бельгии", - цитирует телеканал доклад местной полиции.

Расследование позволило установить, что груз прибыл из Антверпена, но это не обязательно означает, что наркотик был произведен именно в Бельгии, уточняет RTBF.

"Такой результат (расследования - ИФ) - сильный удар по трафику синтетических наркотических веществ, которые не производятся в значительных количествах в нашей стране. В результате наркоторговцы вынуждены их импортировать из европейских стран", - говорится в полицейском докладе.

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