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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 4:15 18.06.2018 - 04:15

Мадрид. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Движение "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) призвало победившего на президентских выборах в стране представителя партии "Демократический центр" Иван Дуке соблюдать мирные соглашения, достигнутые при действующем президенте Хуане Мануэле Сантосе.

"Необходимо продемонстрировать благоразумие. То, что нужно стране - это устойчивый мир, который приедет нас к долгожданному примирению", - говорится в заявлении FARC, распространенном после объявления о победе И.Дуке на выборах.

В своей речи после победы на выборах избранный президент заявил о приверженности, в целом, договоренностям с FARC, однако декларировал, что хотел бы внести в соглашения определенные изменения.

1гк гс

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