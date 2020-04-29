Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 13:54

Богота. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Колумбия официально стала 37-м членом Организации экономического сотрудничества и развития, говорится в сообщении ОЭСР.

Процесс вступления страны начался в 2013 году. Страны-члены ОЭСР официально пригласили Колумбию присоединиться к организации в мае 2018 года после того, как страна "провела серьезные реформы для приведения своего законодательства, политики и практики в соответствие со стандартами ОЭСР", сообщается в пресс-релизе.

После завершения внутренней процедуры ратификации конвенции организации "Колумбия официально стала членом ОЭСР - 37-й страной, которая сделала это за почти 60-летнюю историю организации", отмечается в сообщении.

"Вступление Колумбии является подтверждением нашей приверженности к объединению стран, стремящихся к достижению самых высоких стандартов в глобальной государственной политике с целью повышения благосостояния и качества жизни своих граждан", - отметил генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.

Колумбия стала третьей страной из Латинской Америки, присоединившейся к организации, после Мексики и Чили. Коста-Рика находится в завершающей фазе процесса вступления.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира. Помимо Колумбии в настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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