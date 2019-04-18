Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 18:44

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Контакты между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и занимавшем тогда должность посла РФ в США Сергеем Кисляком в апреле 2016 года были краткими, и на них не обсуждались существенные вопросы, говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Члены предвыборного штаба Трампа встречались с российским послом Сергеем Кисляком в течение недели Республиканской национальной конвенции. Свидетельства указывают на то, что эти контакты были краткими и несущественными", - говорится в докладе.

В нем также отмечается, что в ходе разговора С.Кисляка и Джеффа Сешнса, который на тот момент был сенатором от штата Алабама, а позднее занял пост генпрокурора США, в сентябре 2016 года президентская кампания упоминалась лишь вскользь.

С.Кисляк был послом РФ в США с 2008 по 2017 годы.

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