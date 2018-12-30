Команда Мюллера тщетно пыталась получить информацию от попавшего под санкции экс-сотрудника разведки РФ - СМИ

Этот контент был опубликован 30 декабря 2018 г. 11:40

Вашингтон. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Команда занимающегося "российским" расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера связывалась с попавшим в санкционные списки США бывшим сотрудником российской разведки Виктором Бояркиным, но ее попытка получить у россиянина информацию успеха не имела, сообщает сайт журнала Time.

В.Бояркин заявил журналу, что предложил собеседникам из команды Р.Мюллера "пойти куда подальше".

Журнал утверждает, что В.Бояркин контактировал с Полом Манафортом в то время, когда он был председателем предвыборного штаба Дональда Трампа.

По утверждению журнала, В.Бояркин якобы был "ключевым звеном" между П.Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Издание пишет, что П.Манафорт якобы задолжал О.Дерипаске деньги за сорванную сделку на Украине и другие соглашения.

"Бояркин рассказал Time этой осенью, что он поддерживал контакты с П.Манафортом, который тогда был главой штаба Трампа, в разгар президентской гонки" в США в 2016 году, сообщает журнал.

"Он должен был нам много денег. И он предлагал способы вернуть их", - заявил журналу В.Бояркин.

Минфин США 19 декабря внес в санкционные списки В.Бояркина, связанного, по данным представителей США, с О.Дерипаской, на которого уже распространялись американские санкции. Минфин США утверждает, что В.Бояркин - бывший офицер ГРУ, который "отчитывается напрямую перед Дерипаской и вел бизнес-переговоры от лица Дерипаски".

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