Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 19:11

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Кобани Абди попросил США разрешить ему договориться с РФ о создании бесполётной зоны на севере Сирии, раз Вашингтон не хочет идти на такой военный шаг, сообщает в субботу CNN.

Телеканал получил доступ к американскому правительственному документу, в котором говорится о контактах этого генерала с заместителем спецпосланника США при коалиции по борьбе против ИГ (запрещена в РФ) Уильямом Ребаком.

"Он настаивал на том, что США должны либо сами добиться прекращения турецких атак, либо - разрешить СДС заключить соглашение с режимом Асада и с поддерживающей его Россией. Это бы позволило бы использовать российские самолёты для контроля над бесполётной зоной на северо-востоке Сирии", - отмечает CNN.

"Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ и добиться прекращения бомбардировок. Если вы не можете сделать это, тогда мне надо будет договориться с Россией и режимом (с властями Сирии - ИФ) и попросить, чтобы их самолеты защищали наши территории", - заявил курдский военачальник Ребаку.

При этом генерал отмечает, что Вашингтон помогать ему явно не намерен.

"Вы не хотите защищать наш народ, и в то же время - не хотите, чтоб это сделал кто-то другой. Вы нас продали. Это аморально", - подчеркнул он.

При этом телеканал подчеркивает, что Вашингтон не хочет, чтобы курды из СДС обращались к РФ за такой помощью.

В настоящее время Турция проводит военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии.

1во бп

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