Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 4:19

Кабул. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Командир, руководивший действиями вооруженных групп движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) при недавнем захвате Кундуза, убит в ходе операции спецназа в окрестностях этого города, сообщили "Интерфаксу" во вторник утром в пресс-центре 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

"Кари Мансур, который является руководителем вооруженных групп талибов в провинции Кундуз, был убит в ходе операции подразделения специального назначения в местечке Канъон", - сообщил агентству начальник пресс-центра 209 корпуса Ханиф Резаи.

Город Кундуз, административный центр одноименной провинции на северо-востоке Афганистана, был захвачен талибами утром в субботу. Правительственные войска во второй половине дня подтянули к провинциальному центру дополнительные силы, позиции боевиков были атакованы с воздуха боевой авиацией международных коалиционных сил. К вечеру власти Афганистана объявили об освобождении города от боевиков.

В воскресенье министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что в ходе субботних боестолкновений в городе было убито 56 боевиков движения "Талибан".

В сообщении, опубликованном на сайте МВД ИРА, отмечается, что потери силовиков составили 20 убитыми, жертвами вооруженных действий стали также 5 мирных жителей. Всего за субботу в провинциальном центре, по данным МВД ИРА, ранено 85 человек, в том числе военнослужащие силовых структур и мирные жители.

Последний раз Кундуз подвергался масштабному нападению талибов в апреле нынешнего года. Ранее в 2015 и 2016 годах в результате подобной атаки Кундуз на несколько дней оказывался под контролем боевиков.

аг

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