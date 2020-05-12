Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 17:57

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Под угрозой строгого наказания Командование вооруженных сил США в Японии потребовало от расквартированных в стране военнослужащих неукоснительно выполнять приказ о фиксации любых контактов для отслеживания возможного распространения COVID-19, следует из внутренних документов американского военного руководства.

Как сообщалось, в конце апреля Командование приказало военнослужащим США в Японии завести дневники, в которые ежедневно должны вноситься подробные данные обо всех личных связях в условия ЧС на территории страны.

Приказ касается всех 50 тыс. военных США, расквартированных на территории Японии. "Все военнослужащие, находящиеся на действительной службе в Японии, должны вести ежедневный дневник контактов на случай COVID-19" - говорилось в приказе.

В дневниках, которые разделены на отдельные графы, в частности, следует указывать дату, время и продолжительность контакта, место встречи и имя человека, который находился от военнослужащего на расстоянии менее двух метров более 10 минут. Необходимо также указывать тех, с кем был физический контакт, лиц, которые в присутствии военнослужащего кашляли или чихали.

Кроме того, в дневники требуется вносить сведения о дате, времени прибытия и отбытия и местоположении медицинских учреждений, которые посещал военнослужащий, а также данные о ситуации в комнате ожидания на прием к врачу.

В случае заболевания военнослужащего его дневник будет использован исключительно медицинским персоналом для выявления круга лиц, которые потенциально могут быть инфицированы.

Такие же дневники рекомендовано вести членам семей, гражданским служащим вооруженных сил США и подрядчикам.

Во вторник Командование вооруженных сил США в Японии сообщило, что режим чрезвычайной ситуации для всех американских частей, расквартированных в Японии, в связи с пандемией коронавируса продлен до 14 июня.

"Командующий вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер сегодня своим приказом продлил режим чрезвычайной ситуации, объявленный 15 апреля 2020 года (в войсках - ИФ) по всей Японии, - говорится в сообщении. - Режим ЧС будет действовать до 14 июня 2020 года, но может быть продлен или досрочно прекращен по решению командующего войсками США в Японии".

При этом указывается, что Командование постоянно оценивает складывающуюся ситуацию и продолжает призывать военнослужащих соблюдать правила строгой гигиены и социального дистанцирования в целях предотвращения распространения заболевания.

В настоящее время в Японии насчитывается почти 16 тыс. инфицированных коронавирусом, от осложнений скончались около 650 человек.

1нв ар

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