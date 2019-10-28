Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 9:02

*** СДС передислоцирует свои силы на новые позиции на северо-востоке Сирии

Дубай. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС) достигла договоренности с российской стороной и начала отвод своих сил от сирийско-турецкой границы в соответствии с сочинским меморандумом, сообщило командование СДС.

"После продолжительных обсуждений с РФ по нашим возражениям в отношении некоторых положений сочинского меморандума от 22 октября 2019 года, мы согласились на его выполнение с целью остановить турецкую агрессию на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении командования, распространенном на его сайте.

"СДС передислоцирует свои силы на новые позиции на северо-востоке Сирии, отводя их от турецко-сирийской границы в соответствии с положениями меморандума с тем, чтобы остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких атак.

"Позиции наших сил в приграничной зоне занимают пограничники правительственных сил", - отмечает командование СДС.

Курдско-арабская коалиция призвала Россию обеспечить диалог между властями курдской автономии на северо-востоке страны и центральным правительством.

"СДС заверяет общественность в готовности защитить население региона и призывает Российскую Федерацию выполнить свои обязательства и обеспечить конструктивный диалог между автономной администрацией Севера и Востока Сирии и центральным правительством Дамаска", - говорится в заявлении.

22 октября РФ и Турция приняли меморандум, согласно которому в течение 150 часов курдские формирования должны отойти от границы с Турцией на 30 км. Помощь в отводе курдов призваны оказать сирийские пограничники и российская военная полиция.

Командование СДС после принятия меморандума заявило, что у него есть возражения в отношении некоторых его положений и что оно намерено прояснить их в ходе консультаций с российской стороной.

***/ 1ак мф

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