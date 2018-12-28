Командование сирийской армии объявило о вступлении в Манбидж - СМИ
Дубай. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Командование армии Сирии в пятницу объявило о том, что подразделения правительственных сил вошли в город Манбидж, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сирийское телевидение.
Военные подняли флаг Сирии над городом, отмечают западные СМИ.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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