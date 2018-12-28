Командование сирийской армии объявило о вступлении в Манбидж - СМИ

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 10:34

Дубай. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Командование армии Сирии в пятницу объявило о том, что подразделения правительственных сил вошли в город Манбидж, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сирийское телевидение.

Военные подняли флаг Сирии над городом, отмечают западные СМИ.

Ранее в пятницу курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) обнародовали заявление с призывом к сирийским властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции. В частности, в заявлении речь шла о Манбидже.

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