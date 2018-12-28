Командование сирийской армии объявило о вступлении в Манбидж - СМИ

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 10:53

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Дубай. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Командование армии Сирии в пятницу объявило, что подразделения правительственных сил вошли в город Манбидж, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на заявление генштаба Сирии.

По данным агентства, военные подняли флаг Сирии над городом.

"В соответствии с приверженностью вооруженных сил сохранению суверенитета каждой пяди территории Сирийской Арабской Республики и в ответ на просьбы населения Манбиджа генштаб Сирии и вооруженные силы объявляют о введении подразделений сирийской армии в Манбидж и о поднятии сирийского флага над городом", - приводит агентство выдержки из заявления генштаба.

Ранее в пятницу курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) обнародовали заявление с призывом к сирийским властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции. В частности, в заявлении речь шла о Манбидже.

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