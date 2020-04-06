Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 8:29

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в районе Токио вынуждает командование ВС США в Японии ввести режим чрезвычайной ситуации для сил США в токийском регионе, говорится в заявлении командующего американских войск в Японии генерал-лейтенанта Кевина Шнайдера.

"Защита здоровья и безопасности всех лиц, имеющих отношение к контингенту США в Японии - это мой главный приоритет. С учетом устойчивого роста числа случаев COVID-19 в районе Токио я объявляю о режиме чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в регионе равнины Канто", - отмечается в заявлении.

Командующий отметил, что чрезвычайные меры затрагивают все военные объекты, находящиеся в ведении армии США, ВВС и ВМС США в данном районе. Распоряжение командования останется в силе вплоть до 5 мая, если срок его действия не будет изменен до этой даты.

"Остановить распространение COVID-19 требует усилий всех - военнослужащих, гражданского персонала, членов их семей, наших японских партнеров. Вирус не делает различий между статусом военного и гражданского - так же будет и с нашей политикой и протоколами (безопасности - ИФ)", - отметил Шнайдер.

Также он заверил, что американские военные продолжают придерживаться строжайших гигиенических мер с целью исключить риск передачи вируса. Командующий, кроме этого, призвал всех, кто чувствует себя больным, оставаться дома, чтобы не заражать других лиц, и связаться с соответствующими организациями.

Ранее газете The Mainichi, ссылавшейся на правительственного чиновника, стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой COVID-19.

Объявление чрезвычайной ситуации, впервые в своем роде в Японии, ограничит индивидуальные права, позволив губернаторам префектур призывать к конкретным действиям по предотвращению распространения вируса. В частности, данное решение наделит местные власти полномочиями давать указания населению оставаться дома, а также отдавать приказы о закрытии школ и других объектов.

Газета Yomiuri, в свою очередь, уточнила, что Абэ объявит чрезвычайную ситуацию во вторник, а о своих планах сообщит в понедельник.

Премьер-министр Японии не имеет права объявлять чрезвычайную ситуацию в стране по своему усмотрению. Ему необходимо обратиться за помощью к консультативной группе, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.

По данным на воскресенье число людей с новым типом коронавируса в Японии составляло 4 563 человека. Среди них около 700 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. 104 человека скончались.

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