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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 21:37 19.09.2018 - 21:37

Иерусалим. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг отправиться в Москву, чтобы передать информацию о сбитом у берегов Сирии российском самолете-разведчике Ил-20, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.

"Завтра утром делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву в связи с инцидентом с российским самолетом, сбитым ПВО Сирии в понедельник", - говорится в сообщении.

В израильской армии отмечают, что А.Норкин "предоставит доклад об инциденте по всем аспектам. В частности, речь идет об информации, доступной до миссии (до израильских ударов по Сирии - ИФ), а также - о фактах, касающихся инцидента, установленных Армией обороны Израиля".

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