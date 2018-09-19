Командующий ВВС Израиля в четверг отправится в Москву для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20 - израильская армия
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Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг отправится в Москву, чтобы передать информацию о сбитом у берегов Сирии российском самолете-разведчике Ил-20, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.
"Завтра утром делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву в связи с инцидентом с российским самолетом, сбитым ПВО Сирии в понедельник", - говорится в сообщении.
В израильской армии отмечают, что А.Норкин "предоставит доклад об инциденте по всем аспектам. В частности, речь идет об информации, доступной до миссии (до израильских ударов по Сирии - ИФ), а также - о фактах, касающихся инцидента, установленных Армией обороны Израиля".
Кроме того, израильские военачальники "сообщат о продолжающихся попытках Ирана передать вооружение террористической группировке "Хезболла" и установить иранское военное присутствие в Сирии".
Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты.
1во ав бе
Интерфакс