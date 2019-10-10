Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 10:43

Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади находится в Санкт-Петербурге для участия в заседании командующих военными флотами прикаспийских стран (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения).

Ранее в интервью иранскому информационному агентству ИРНА Ханзади сообщил об интенсивных переговорах по расширению оборонного и военного взаимодействия на Каспии, а также о стремлении Тегерана и Москвы развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Летом командующий ВМС Ирана объявил о готовящихся совместных российско-иранских военно-морских учениях в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Позже Ханзади заявил, что совместные с Россией военно-морские учения состоятся до конца марта 2020 года.

В свою очередь, начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Иран пригласил Китай принять участие в этих учениях.

По данным российской стороны, на встрече в Санкт-Петербурге командующие ВМС каспийской "пятерки" обсудят вопросы безопасности и укрепления стабильности в регионе.

1ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!