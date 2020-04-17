Дубай. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран собирается строить атомные подводные лодки, сообщил командующий ВМФ Исламской республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.
"Существует множество международных соглашений, и ни одно из них не запрещает использование мирной ядерной энергии", - сказал военачальник, которого цитируют иранские СМИ.
По словам Ханзади, "разговоры о мире лишены смыла при недостаточной военной мощи".
Командующий ВМФ сообщил, что у Ирана есть потенциал для создания атомного подводного флота. Атомные подводные лодки будут способны работать в международных водах в течение длительных периодов времени без частых дозаправок, сказал он.
Контр-адмирал заявил, что Ирану нужны атомные субмарины.
"Боевые корабли США находятся в нашем регионе, поскольку они используют атомную энергию", - сказал иранский военачальник.
При этом он подчеркнул, что верховный лидер Иран аятолла Хаменеи неоднократно заявлял о мирном характере использования атомной энергии.
1ак др