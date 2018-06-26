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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 12:42 26.06.2018 - 12:42

Кабул. 26 июня. ИНТЕРФАКС - В Афганистан с двухдневным рабочим визитом прибыл командующий пограничными войсками Ирана Кассем Резайи, сообщили во вторник местные СМИ.

Как ожидается, К.Резайи в Кабуле обсудит со своим афганским коллегой Джума Гюлем Хамитом вопросы расширения сотрудничества в охране общей границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По данным СМИ, одной из целей визита является обсуждение численности афганских и иранских сил на границе двух стран.

Иран и Афганистан имеют общую линию границы протяженностью почти в 945 километров.

По данным Министерства по борьбе с наркотиками Афганистана, в 2017 году в этой стране было произведено 9 тыс. тонн опиума.

ав

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