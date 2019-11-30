Этот контент был опубликован 30 ноября 2019 г. 20:37

Дубай. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Командующий иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани в субботу находится в Багдаде для проведения переговоров, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на информированные источники.

Телеканал не поясняет, с кем именно иранский военачальник контактирует в иракской столице.

При этом отмечается, что визит проходит на фоне политического кризиса в Ираке: кабинет министров этой страны ранее в субботу одобрил уход в отставку премьера Адиля Абдула Махди. Следующий этап - рассмотрение этого вопроса в парламенте. Оно запланировано на воскресенье.

"Аль-Арабийя" напоминает, что Сулеймани ранее в ноябре уже посещал Багдад. Тогда он просил командиров шиитских военизированных формирований оказать поддержку премьеру.

Политический кризис разгорелся в Ираке ранее этой осенью из-за масштабных акций протеста населения против политики правительства.

Командующий "Кудс" отвечает, за деятельность КСИР за пределами Ирана, а также - за контакты с близкими к Тегерану военизированными формированиями за рубежом. В частности, такие шиитские формирования в настоящее время очень влиятельны в Ираке.

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