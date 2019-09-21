Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 11:22

Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами пригрозил, что страна, которая решит напасть на Иран, сама станет "главным полем боя", сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

"Мы никогда не позволим, чтобы война достигла нашей территории... Мы не остановимся вплоть до уничтожения агрессора", - отметил Салами.

Салами отметил, что КСИР проводил "военные учения и готов к любому сценарию", отмечает агентство Associated Press.

Такие заявления Салами сделал после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Глава Пентагона Марк Эспер пояснил, что такое решение президент принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Он отметил, что американские силы будут решать оборонительные задачи, и в основном будут сфокусированы на ПВО и ПРО.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд пояснил, что речь не пойдет об отправке крупного контингента. "Речь не пойдет о тысячах (бойцов - ИФ)", - заверил он.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после совершенной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

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