Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 17:54

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Дубай. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - О начале наступления на Триполи объявил в четверг командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

"Это ответ на требование народа положить конец власти боевиков и террористов в городе", - отметил Х.Хафтар.

"Мы услышали твой зов, Триполи. Пришло время для великой победы. Вперед!" - заявил он.

При этом командующий армией призвал своих военнослужащих проявлять сдержанность и не открывать огонь по каждому, кто поднимает оружие против них.

Ранее агентство Associated Press отмечало, что в данный момент за все время конфликта в Ливии силы Х.Хафтара находятся ближе всего к Триполи.

Так, сторонники Х.Хафтара без крупных стычек недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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