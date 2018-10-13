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Этот контент был опубликован 13 октября 2018 г. 13:43 13.10.2018 - 13:43

Лондон. 13 октября. ИНТЕРЕФАКС - Российские вооруженные силы проводят модернизацию, и НАТО нужно об этом помнить, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"Россия нацелена на то, чтобы усиливать свое присутствие. Она модернизирует свою армию, и я не думаю, что подобные события следует считать неожиданными. Но нам нужно следить за всем этим", - приводит в субботу его слова телеканал "Скай-ньюс".

К.Скапаротти подчеркнул, что присутствие атомного авианосца США "Гарри Трумэн" на предстоящих учениях НАТО близ Норвегии Trident Juncture - "это демонстрация наших возможностей". "Мы готовы, и мы будем защищать Атлантику", - сказал он.

"Нам следует продолжать наращивать военные возможности и тренироваться, чтобы сохранить доминирование в том, что касается военного потенциала", - добавил военачальник.

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