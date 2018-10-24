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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 10:14 24.10.2018 - 10:14

Таллин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас (Riho Terras) называет минимальной вероятность военного нападения России на его страну.

"Эта вероятность есть, но вычислить ее процент я не могу. Самое главное - сделать все, чтобы такая вероятность была минимальной", - заявил генерал в опубликованном в среду интервью порталу телерадиовещания ERR.

Р.Террас не считает большой угрозой для НАТО ракетные системы "Искандер-М" в Калининградской области.

"Для НАТО, как союза государств, куда входят и Соединенные Штаты Америки, они не представляют экзистенциональной угрозы. Но они угрожают малым пограничным государствам... Союзникам НАТО принадлежит сейчас 50% мирового ВВП против 2% России. В этом свете ракеты России для нас не опасны", - подчеркнул командующий.

По его словам, демократический мир не ощущает себя участником войны. "Печально, что Россия видит себя участвующей в войне. Демократический мир этого, пожалуй, еще не ощущает. Под покровом тумана ведется какая-то деятельность, которую точно нельзя назвать войной. Так что - нет, мы не на войне", - подчеркнул Р.Террас.

Говоря о своем видении Сил обороны Эстонии, он отметил: "Мне бы понравилось, если бы у нас было три дивизии, в каждой - танковый батальон или танковая бригада и две пехотные бронированные бригады, дальнобойные орудия, ракетные системы. Нужны средства противовоздушной обороны... Все нужно. Но кошелек говорит нам, что мы получим и что - нет".

По мнению генерала, завершающего в декабре военную карьеру и уходящего в запас, дальнейшим крупным шагом государств Балтии в развитии военной структуры могло бы стать создание единой системы ПВО государств региона, "которая состояла бы из единых, действующих на общей платформе ракетных комплексов ПВО дальностью до 30, возможно, и до 50 километров".

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