Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 19:22

Дубай. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди в четверг призвал Россию и США соблюдать обязательства по северу Сирии.

"Коалиция, Россия и США должны исполнять свои обязательства, чтобы предотвратить демографические изменения в Рас-эль-Айне и Эт-Телль-эль-Абьяде и выполнять соглашение, достигнутое при посредничестве Пенса и Помпео", - написал Мазлум в Twitter.

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майк Помпео 17 октября побывали в Анкаре. Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы от границы с Турцией.

Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидается, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.

1мм эф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!