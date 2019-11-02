Этот контент был опубликован 2 ноября 2019 г. 17:03

Рим. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди видит необходимость в ведении переговоров для поиска политического решения конфликта в Сирии, пишет газета "Репубблика".

В разговоре с итальянским изданием он рассказал, что Россия является посредником в переговорах с правительством Сирии, поскольку до прямых переговоров стороны еще не дошли.

"Доверия у нас нет, но решить проблемы Сирии, не следуя политическим путем, невозможно. Мы должны вести переговоры", - сказал он газете.

Он также заявил, что в дальнейшем на переговорах ему нужно получить гарантии от международного сообщества и Европы. "Мы не станем участвовать в соглашении, которое не включает защиту нашего народа и его политическую, административную и культурную свободу", - отметил Абди.

Командующий сирийскими курдами заявил, что также вел переговоры с США, и Вашингтон, по его словам, предложил гарантии, но медлил с их реализацией.

Он также осудил решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, утверждая, что этот шаг "дал зеленый свет для турецкой атаки против нашего народа" и нарушил договоренности между сирийскими курдами и Вашингтоном.

"Американцы открыли небо для турецких бомбардировок. Это большой шок для нашего народа. Кроме того, это нарушение договоренностей и обещаний, данных Соединенными Штатами", - сказал Абди.

Также он прокомментировал желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана добиться его ареста. "Ничего иного нельзя ожидать от человека, который не скрывает от мира свой план расправы над нашим народом" - сказал он.

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