Нью-Йорк (ООН). 14 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на следующей неделе посетит Венесуэлу, говорится в официальном заявлении Управления комиссара организации по правам человека, распространенном в пятницу.
Трехдневный визит Бачелет в Венесуэлу запланирован на 19-21 июня.
"В ходе визита в Каракас верховный комиссар встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - отмечается в документе.
Ожидается, что Бачелет также проведет переговоры с другими политиками, представителями организаций, а также с пострадавшими от нарушений прав человека.
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