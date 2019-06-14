Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 17:52

Нью-Йорк (ООН). 14 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на следующей неделе посетит Венесуэлу, говорится в официальном заявлении Управления комиссара организации по правам человека, распространенном в пятницу.

Трехдневный визит Бачелет в Венесуэлу запланирован на 19-21 июня.

"В ходе визита в Каракас верховный комиссар встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - отмечается в документе.

Ожидается, что Бачелет также проведет переговоры с другими политиками, представителями организаций, а также с пострадавшими от нарушений прав человека.

1тэ ар

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