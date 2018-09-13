Комиссар полиции Израиля Рони Альшейх не будет переназначен на эту должность - СМИ
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Иерусалим. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил о намерении заменить Рони Альшейха на посту комиссара израильской полиции, сообщает в четверг газета "Таймс оф Исраэл".
По данным издания, Р.Альшейх, как ожидается, покинет этот пост к концу этого года по истечении срока полномочий.
Г.Эрдан встретился с Р.Альшейхом в четверг, поблагодарив его за "длительную и широко известную работу ради безопасности страны и населения".
Преемник комиссара израильской полиции пока не выбран.
1тэ ар
Интерфакс