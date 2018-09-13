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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 21:26 13.09.2018 - 21:26

Иерусалим. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил о намерении заменить Рони Альшейха на посту комиссара израильской полиции, сообщает в четверг газета "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, Р.Альшейх, как ожидается, покинет этот пост к концу этого года по истечении срока полномочий.

Г.Эрдан встретился с Р.Альшейхом в четверг, поблагодарив его за "длительную и широко известную работу ради безопасности страны и населения".

Преемник комиссара израильской полиции пока не выбран.

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