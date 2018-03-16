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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 19:44 16.03.2018 - 19:44

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Очередное, восьмое, заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 16 марта 2018 года в Вене позволило рассмотреть вопрос о применении СВПД по обязательствам, связанным с ядерными аспектами и санкциями, заявила генсек Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - орган, которому поручено контролировать и проверять соблюдение Ираном своих обязательств в области ядерной энергетики в соответствии с СВПД и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, только что опубликовал свой десятый доклад. Стороны приветствовали тот факт, что МАГАТЭ вновь подтвердило неизменную приверженность Ирана этим обязательствам", - говорится в заявлении Х.Шмид, которая председательствовала на совещании.

В распространенном ЕВС в пятницу коммюнике сообщается, что участники встречи подробно рассмотрели состояние дел в отношении отмены санкций в свете совещания соответствующей рабочей группы, которое прошло ранее на этой неделе. Они подтвердили необходимость продолжения режима снятия санкций, связанных с ядерной программой, чтобы обеспечить эффективную реализацию преимуществ, предусмотренных в рамках СВПД, в том числе в отношении лицензий на коммерческие пассажирские самолеты.

"Они (участники - ИФ) признали неизменную пользу решения любых проблем такого рода на этих форумах", - отмечается в заявлении.

Совместная комиссия также обсудила вопрос об имплементации Приложения III СВПД о гражданском ядерном сотрудничестве и приветствовала в этом контексте работу, проделанную рядом участников с Ираном.

"Все участники отметили их неизменную приверженность обязательствам по СВПД и подчеркнули необходимость обеспечения ее эффективного осуществления по всем разделам добросовестно и в конструктивной атмосфере", - гласит заявление Х.Шмид.

В документе напоминается, что в соответствии с условиями СВПД Совместная комиссия отвечает за контроль над осуществлением ядерной сделки международной "шестерки" с Ираном. Заседание в Вене от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини возглавляла Х.Шмид, и в нем участвовали представители "шестерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия, США) и Ирана на уровне политических директоров-заместителей министров иностранных дел.

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