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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 10:28 28.09.2018 - 10:28

Нью-Йорк. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - В Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в пятницу пройдет голосование по вопросу об обнародовании десятков расшифровок интервью, проведенных в рамках расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Среди документов, которые предлагается опубликовать, есть несколько записей бесед с людьми, входящими в ближний круг Дональда Трампа, сообщила радиостанция "Голос Америки".

Ожидается, что Комитет по разведке направит расшифровки 53 интервью в аппарат Директора Национальной разведки для предварительного рассмотрения. Только после этого записи можно будет сделать доступными для широкой общественности.

Это позволит обнародовать тысячи страниц разговоров с десятками людей, включая старшего сына президента США, Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа, его ближайшего советника Джареда Кушнера. Кроме того, обнародовать могут и расшифровки бесед с генпрокурором США Джеффом Сешнсом и бывшим главным стратегом Д.Трампа Стивом Бэнноном.

Еще предполагается публикация интервью с сотрудниками предыдущей администрации Барака Обамы, включая беседу с советником по национальной безопасности Сьюзан Райс и экс-послом США в ООН Самантой Пауэр.

Если расшифровки будут опубликованы, у широкой общественности впервые появится возможность ознакомиться с показаниями людей, которые присутствовали на встречах и собраниях, расследуемых в рамках дела о российском вмешательстве.

Речь, в частности, идет о встрече в нью-йоркской Башне Трампа 9 июня 2016 года, во время которой группа российских граждан предложила представителям штаба Трампа предоставить компромат на Хиллари Клинтон, соперницу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. На встрече присутствовали Трамп-младший, Кушнер и Наталья Весельницкая, российский юрист со связями в Кремле, отмечает радиостанция.

Российская сторона категорически отвергает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.

1ак ВВ

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