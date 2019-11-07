Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 23:03

Нью-Йорк (ООН). 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".

"За" документ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовала 121 страна, "против" выступили США и Украина, 55 государств воздержались.

Принятая резолюция будет позже в декабре обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

Россия ежегодно вносит проект резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Как ранее сообщал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, "во всем международном сообществе есть только две страны, которые до сих пор голосуют против нее - США и Украина".

Документ рекомендует странам "принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Резолюция "решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма" и "настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

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