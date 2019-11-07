Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 0:03

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Нью-Йорк (ООН). 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".

"За" документ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовала 121 страна, "против" выступили США и Украина, 55 государств воздержались.

Принятая резолюция будет позже в декабре обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

"Лишь два государства традиционно проголосовали "против" - США и Украина", - заявил журналистам директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов по итогам голосования.

По его словам, "одна из делегаций, которая голосовала "против" российской резолюции, на проходивших консультациях по ее согласованию и подготовке, выражала мнение, что никого и никогда нельзя осуждать за сотрудничество с нацистским движением".

"По-моему, тут больше нечего комментировать", - добавил Аляутдинов.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это украинская делегация, российский дипломат сказал: "Нетрудно догадаться".

Документ рекомендует странам "принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Резолюция "решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма" и "настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

Авторы документа встревожены "участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".

Кроме того, в документе также "выражается тревога по поводу использования информационных технологий, интернета и социальных сетей?, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами, а также другими группами и отдельными лицами, исповедующими идеологию ненависти, в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах". При этом признается, что "Интернет можно также использовать для борьбы с такими группами и оказания им противодействия".

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