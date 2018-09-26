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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 9:41 26.09.2018 - 09:41

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Юридический комитет палаты представителей конгресса США готовится подать запрос на получение от Минюста США записей экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейба разговоров с замгенпрокурора Родом Розенстайном, сообщает издание "Хилл" со ссылкой на источник в комитете.

Такую инициативу комитет намерен проявить на фоне информации о том, что Р.Розенстайн предлагал тайно записать разговоры президента США Дональда Трампа на диктофон.

Кроме того, отмечает издание "Политико", ряд членов палаты представителей оказывает давление на главу комитета Боба Гудлатте, чтобы тот вызвал Р.Розенстайна на выступление перед комитетом.

Помимо этого, платформа Freedom Caucus, в которую входят консервативные и либеральные республиканцы палаты представителей США, заявила, что если Р.Розенстайн не придет выступить на слушаниях в комитете, ему следует уйти в отставку.

"Freedom Caucus приняла официальную позицию, согласно которой Род Розенстайн должен выступить перед юридическим комитетом в течение недели, или же ему следует уйти в отставку", - говорится в Twitter платформы.

О предложениях Р.Розенстайна на прошлой неделе написала газета "Нью-Йорк таймс". Газета написала, что замглавы генпрокуратуры высказывал коллегам предложения тайно записывать свои разговоры с президентом США Дональдом Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США). Статья вызвала острую реакцию в США, после нее ряд СМИ писал, что Р.Розенстайн намерен уйти в отставку.

В своей статье газета цитировала источник, который говорил о записях Э.Маккейба по Р.Розенстайну.

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