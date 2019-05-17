Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Участники заседания комитета министров СЕ в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ, заявил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас.
"Хорошие новости - мы согласились с тем, что России следует остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, поскольку это сохранит право миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - приводит МИД ФРГ в твиттере заявление Мааса.
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