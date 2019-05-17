Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 10:05

*** Министры высказались за участие всех стран-членов в сессии ПАСЕ уже в этом июне

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет министров Совета Европы приветствует участие всех стран-членов СЕ уже в июньской сессии ПАСЕ.

"Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных условиях в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы", - говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания КМСЕ в Хельсинки.

Одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации, отмечается в документе.

"Министры приветствуют участие всех стран-членов в сессии Парламентской ассамблеи в следующем июне, с учетом важности выборов Генерального секретаря и судей ЕСПЧ", - говорится в заявлении.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В апреле в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании. "ПАСЕ предложила "процедуру совместного реагирования" с вовлечением как уставных органов Совета Европы, так и генерального секретаря в случае, если страна-участница нарушает уставные обязательства или не соблюдает фундаментальные принципы и ценности", - говорилось в пояснении пресс-службы СЕ.

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