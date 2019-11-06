Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 23:05

***Резолюция одобрена практически единогласно

Нью-Йорк (ООН). 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый Комитет ООН по вопросам разоружения и международной безопасности практически единогласно одобрил предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, передает корреспондент "Интерфакса".

Документ поддержали 174 страны, включая США, пять стран воздержались от голосования - Колумбия, Грузия, Палау, Судан и Украина. Ни одна страна не проголосовала "против" резолюции.

В документе, авторами которого являются Россия, Китай, Сирия, Беларусь, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба, Никарагуа, содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности".

Принятая резолюция будет позже обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

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