Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 3:41

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США получил документы от компаний TD Bank и Wells Fargo, касающиеся их финансовых отношений с Trump Organization, сообщает NBC News.

Согласно телеканалу, TD Bank и Wells Fargo, два из девяти финансовых учреждений, которым были отправлены повестки, выполнили их. Так, Wells Fargo предоставила комитету несколько тысяч запрошенных документов.

"У нас нет информации, чтобы поделиться с вами в настоящее время о том, что мы узнали из документов", - заявила председатель комитета Максин Уотерс.

По данным NBC, банки Citigroup, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, JP Morgan Chase и Toronto-Dominion Bank уже готовят документы по повесткам.

Ранее судья Федерального суда в Нью-Йорке Эдгардо Рамос поддержал демократов Конгресса и разрешил им направить повестки в банки Deutsche Bank и Capital One с требованием предоставить финансовые документы президента Дональда Трампа.

Данное решение суда уже стало вторым не в пользу президента США за эту неделю.

В понедельник судья Амит Мейта постановил, что группа законодателей под руководством председателя надзорного комитета Палаты представителей Элайджа Каммингса имела веские причины для запроса финансовых отчетов президента от бухгалтерской фирмы Mazars, хотя они и предшествовали его вступлению в должность.

1вз гс

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