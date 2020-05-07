Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет по разведке Палаты представителей в четверг опубликовал стенограммы, связанные с расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сообщает The Hill.

Опубликовано 57 стенограмм интервью, проведенных законодателями с 2017 по 2018 годы, которые показывают, что было сказано за закрытыми дверями.

"Несмотря на многочисленные барьеры, поставленные на нашем пути тогдашним республиканским большинством, и попытки некоторых ключевых свидетелей лгать нам и препятствовать нашему расследованию, стенограммы, которые мы публикуем сегодня, показывают именно то, что специальный прокурор Роберт Мюллер также показал: что кампания Трампа и сам Дональд Трамп пригласили незаконную российскую помощь, полностью использовали эту помощь, а затем лгали и препятствовали расследованию, чтобы скрыть это неправомерное поведение", - цитирует издание заявление председателя комитета по разведке Адама Шиффа.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

1вз аг

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