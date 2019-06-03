Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 18:08

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.

"Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее - Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию", - говорится в заявлении, распространенном организацией.

В нем отмечается, что эти страны должны "предоставить документы во время июньской сессии 2019 года (для участия в сессии - ИФ)".

Ожидается, что одобренный в среду проект резолюции будет рассмотрен 24 июня в Страсбурге на пленарной сессии Ассамблеи.

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