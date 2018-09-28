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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 17:17 28.09.2018 - 17:17

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса проголосовал за обнародование расшифровок интервью, проведенных в рамках расследования предположительного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, передает в пятницу агентство "Блумберг".

В сообщении отмечается, что комитет не установил временных рамок для обнародования расшифровок, как того хотели члены Демократической партии.

Ожидается, что Комитет по разведке направит расшифровки 53 интервью в аппарат Директора Национальной разведки для предварительного рассмотрения. Только после этого записи можно будет сделать доступными для широкой общественности.

Это позволит обнародовать тысячи страниц разговоров с десятками людей, включая старшего сына президента США, Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа, его ближайшего советника Джареда Кушнера. Кроме того, обнародованы будут и расшифровки бесед с генпрокурором США Джеффом Сешнсом и бывшим главным стратегом Д.Трампа Стивом Бэнноном.

В сообщении отмечается, что после публикации содержания интервью, у широкой общественности впервые появится возможность ознакомиться с показаниями людей, которые присутствовали на встречах и собраниях, расследуемых в рамках дела о предположительном российском вмешательстве в выборы.

Российская сторона отвергает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.

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