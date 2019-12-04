Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 1:52

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по разведке Палаты представителей США во вторник поддержал доклад об импичменте, теперь он отправится в юридический комитет, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в ходе голосования 13 законодателей выступили в поддержку доклада, 9 против.

После голосования вопрос об импичменте переходит на рассмотрение юридического комитета Палаты представителей.

Судебная коллегия должна взвесить выводы комитета по разведке и определить являются ли действия Трампа противоправными.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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