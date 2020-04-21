Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Комитет по разведке сената США во вторник подтвердил верность выводов американского разведсообщества о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, пишет газета Politico со ссылкой на доклад сенаторов.

В докладе, подготовленном специальной комиссией комитета под руководством сенатора Ричарда Берра, говорится, что "не было обнаружено никаких причин ставить под сомнение" результаты расследования американской разведки.

В документе утверждается, что российское руководство "давало одобрение и руководило аспектами кампании по оказанию влияния" на избирательный процесс в США. Комиссия также указала, что разведсообщество предоставило достаточное количество доказательств тому, что Россия в ходе своей кампании отдавала предпочтение кандидатуре Дональда Трампа, а не его сопернице Хиллари Клинтон.

Доклад состоит из 158 страниц. Он основан на собственном расследовании сенаторов и помощников комитета по разведке, в ходе которого они изучали как действия РФ, так и источники, от которых стало известно о попытках вмешательства. Кроме того, члены комитета рассматривали методы, которыми пользовались представители разведслужб в своем расследовании. Десятки страниц в опубликованном на сайте комитета докладе засекречены и потому - закрашены черным цветом.

В докладе отмечается, что комиссия комитета пришла к выводу, что работа спецслужб была профессиональной, а их анализ - верным.

Кроме того, вице-председатель комитета по разведке Марк Уорнер предупредил, что Россия, скорее всего, попытается вмешаться и в избирательный процесс в 2020 году.

"Нет причин сомневаться в том, что успех россиян в 2016 году не приведет к тому, что они попытаются сделать то же самое и в 2020 году", - сказал Уорнер.

Опубликованный во вторник доклад стал уже четвертым документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы. Ожидается публикация еще одного - пятого - последнего доклада по этому вопросу.

В июле 2018 года на тот момент директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что американские спецслужбы ранее четко установили якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

"Мы были недвусмысленны с нашей оценкой российского вмешательства в выборы 2016 года и непрекращающихся повсеместных попыток (России - ИФ) подорвать нашу демократию; и мы продолжим предоставлять подлинные и объективные разведывательные данные с целью защитить нашу национальную безопасность", - сказал Коутс.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

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