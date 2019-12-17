Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 17:16

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по регламенту палаты представителей США во вторник определяет порядок голосования членов палаты о том, следует ли объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу, которое пройдет в полном составе в среду или в четверг, сообщает NBC News.

Ожидается, что в начале слушаний два члена комитета по юридическим делам - Джейми Раскин и Дуг Коллинс - дадут показания комитету по регламенту. Затем комитет установит руководящие принципы для голосования в палате представителей США.

На прошлой неделе юридический комитет палаты представителей конгресса США утвердил два пункта обвинений в отношении Трампа.

Первое из них охарактеризовали как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам необходимых документов.

Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу. В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то в январе сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти.

Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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