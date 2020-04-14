Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 6:02

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам начинает широкомасштабное расследование причин возникновения пандемии COVID-19 и ответных мер на нее, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.

"С чего все это началось? Было ли заболевание передано от животного человеку? Пришло ли оно (заболевание) из лаборатории в Китае? Возможно, за этим стояли самые лучшие намерения, попытки разработать различные лекарства, различные методы лечения коронавируса в целом", - заявил Джонсон.

Кроме того, законодатели планируют изучить, каким образом реакция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) повлияла на распространение COVID-19 по всему миру.

По мнению конгрессмена, своевременное предоставление информации о вирусе помогло бы разработать "точный лабораторный тест раньше, чем мы это сделали."

Он также сообщил, что расследование в отношении Китая и ВОЗ возглавит член комитета, сенатор Рик Скотт.

В отдельном интервью изданию Скотт заявил: "Мы не можем доверять коммунистическому Китаю, мы узнали, что не можем доверять ВОЗ, потому что они лгут нам."

"Давайте создадим новую организацию, если это важно для нас, потому что эта явно не сработала", - добавил он о ВОЗ.

Кроме того, в ходе расследования законодатели попытаются найти ответы на вопросы, почему национальный запас США не был "лучше подготовлен" к нехватке масок, ИВЛ и другого медоборудования.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что на этой неделе намерен принять решение по теме дальнейшего финансирования ВОЗ.

Ранее он заявлял, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать. При этом президент США отмечал, что его страна переводит в ВОЗ на порядок больше средств, чем другие государства.

Между тем, демократы не согласны критикой Трампа и республиканцев а адрес ВОЗ. По их мнению, ответственность за ситуацию с коронавирусом в США лежит на президенте.

США продолжают лидировать по числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни. Здесь зафиксировано 682 тыс. 619 инфицированных и 23 тыс. 529 умерших.

1вз гс

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