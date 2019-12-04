Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 8:06

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планирует провести голосование по законопроекту о санкциях в отношении России, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Комитет рассмотрит законопроект, который предусматривает санкции в отношении российских представителей, киберопераций и экспорта сниженного газа (СПГ) в связи с вмешательством РФ в выборы и другими проблемами.

Авторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин. О его внесении на рассмотрение было объявлено 13 февраля этого года.

Ожидается, что 11 декабря комитет также рассмотрит законопроект по санкциям в отношении Турции за покупку ЗРС С-400.

1ви гк

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