Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 20:16

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по международным делам американского сената проголосует в скором времени по вопросу введения санкций против Анкары в ответ на турецкую военную операцию на севере Сирии, сообщает газета The Hill.

Председатель комитета Джим Риш заявил, что планирует выставить свой законопроект на голосование на следующей неделе.

Риш представил законопроект ранее в этом году совместно с заместителем председателя комитета - сенатором-демократом Робертом Менендесом.

В октябре оба сенатора сообщили, что их законопроект на тот момент предусматривал ограничения на продажу Турции американского оружия и санкции в отношении турецких официальных лиц. Кроме того, они упомянули возможность санкций и против РФ "за поддержку Асада".

Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе, в РФ.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия на северо-востоке Сирии. Курды должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов. 23 октября операция была приостановлена, но эпизодические стычки между сирийскими и турецкими войсками все еще происходят.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность Сирии.

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