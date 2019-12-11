Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 22:02

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по иностранным делам сената США одобрил в среду законопроект, в котором содержится требование к госдепу определить, является ли РФ государством-спонсором терроризма, сообщают американские СМИ.

"Законопроект, требующий от госсекретаря определить, следует ли внести Российскую Федерацию в список государств, спонсирующих терроризм, и следует ли внести военизированные формирования, поддерживаемые Россией на Украине, в перечень иностранных террористических организаций", - говорится в описании законопроекта, представленного 11 апреля 2019 года сенатором-республиканцем Кори Гарднером.

Чтобы стать законом, этот документ еще должен быть утвержден в сенате в полном составе, затем - в Палате представителей. После этого он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Если такой закон будет принят, то в течение 90 дней после его вступления в силу госсекретарь Майк Помпео должен будет направить свое заключение о том, соответствует Россия ли критериям "государства-спонсора терроризма", соответствующим комитетам. Также не позднее 90 дней после вступления закона в силу Помпео должен направить комитетам заключение относительно военизированных формирований, действующих в Донбассе.

1во бм

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