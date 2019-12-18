Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада", сообщает агентство Bloomberg.

Законопроект одобрен 17 голосами против пяти и передан на рассмотрение сената в полном составе.

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