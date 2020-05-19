Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет по разведке сената США во вторник поддержал кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны, сообщает американское телевидение.
За кандидатуру выступили восемь сенаторов-республиканцев, а против - семь их коллег-демократов.
Теперь сенату предстоит проголосовать по кандидатуре в полном составе.
Голосование в комитете анонсировал накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Он указал, что пост главы Нацразведки "играет чрезвычайно важную роль в отслеживании и противодействии угрозам - начиная от угроз со стороны России и заканчивая угрозами со стороны Китая и террористических групп".
Директор Национальной разведки - ключевая должность в американской администрации, так как он возглавляет все американское разведсообщество. Кроме того, он должен выполнять и функции советника главы государства.
Рэтклифф - республиканец, с 2015 года - член палаты представителей от Техаса. В прошлом году Трамп уже пытался сделать его главой Нацразвдедки, но тогда сам конгрессмен снял свою кандидатуру, так как многие политики критиковали его за фактически полное отсутствие опыта работы в разведке.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рэтклиффа в конце февраля этого года.
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