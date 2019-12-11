Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 19:59

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по международным делам сената США в среду принял законопроект по введению санкций в отношении Турции.

"Настало время для сената собраться вместе и воспользоваться возможностью изменить турецкое поведение", - прокомментировал принятие законопроекта республиканец Джим Риш.

Законопроект "об американской национальной безопасности и предотвращении возрождения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) поддержали 18 представителей комитета.

Теперь этот законопроект должен поступить на рассмотрение полного состава сената США.

ПОСЛЕДУЕТ

1ви ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!