Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Комитет по международным делам сената США в среду принял законопроект по введению санкций в отношении Турции.
"Настало время для сената собраться вместе и воспользоваться возможностью изменить турецкое поведение", - прокомментировал принятие законопроекта республиканец Джим Риш.
Законопроект "об американской национальной безопасности и предотвращении возрождения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) поддержали 18 представителей комитета.
Теперь этот законопроект должен поступить на рассмотрение полного состава сената США.
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