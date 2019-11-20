Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 21:36

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Комитет сената США по иностранным дела в среду одобрил назначение Джона Салливана послом в России, сообщают в среду американские СМИ.

Теперь для завершения процедуры назначения Салливана на новую должность по его кандидатуре должен будет проголосовать сенат в полном составе.

В настоящее время Салливан занимает пост первого заместителя госсекретаря. Это - вторая по значимости должность в госдепе.

Ранее в среду в комитете сената по иностранным делам прошли слушания с участием спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана: он выдвинут кандидатом как раз на пост первого замгоссекретаря - вместо согласившегося отправиться на работу в Россию Салливана.

Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года.

До вступления в эту должность он был партнером мировой юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США с Ираком.

Салливан работал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

1во мк

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